مفاجأة .. هدف برشلونة رفض المشاركة في نهائي كأس الاتحاد!

فجر تقرير صحفي بريطاني اليوم، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رفض نجم تشيلسي خوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول، حيث أخبر توماس توخيل مدرب البلوز بعدم استعداداه للمشاركة في المبارة.

وتمكنت كتيبة يورجن كلوب من تحقيق الفوز والظفر باللقب على حساب تشيلسي، عقب الفوز بنتيجة (6-5) بركلات الترجيح.

كريستنسن طلب من تشيلسي عدم لعب نهائي كأس الاتحاد

بحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلاً عن صحيفة "تليجراف" البريطانية فإن أندرياس كريستنسن أخبر توماس توخيل، المدير الفني للفريق أنه مصاب وغير مستعد للمشاركة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول.

ولم يتم إعلان إصابة اللاعب بشكل رسمي، إلا أنه بالطبع تسبب في حالة اضطراب للمدير الفني واللاعبين قبل خوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، أن أندرياس كريستنسن قد توصل لاتفاق بالفعل مع برشلونة للنضمام إلى الفريق الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المُقرر أن ينتهي عقد كريستنسن مع تشيلسي 30 يونيو 2022، حيث خاض مع البلوز هذا الموسم في الدوري الإنجليزي 19 مباراة لم ينجح في تسجيل أي أهداف بينما شارك في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا نجح من خلالهم في تسجيل هده وحيد بينما أرسل تمريرة حاسمة.

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