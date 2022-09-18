مفاجأة .. نهائي دوري الأبطال قد يلعب في الولايات المتحدة!

الولايات المتحدة ترغب أيضًا في استضافة كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية إقامة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات المقبلة.

ويقام نهائي البطولة القارية الأغلى في كل موسم على ملعب محدد في دولة أوروبية معلوم قبل انطلاق المواجهات كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.

لكن بحسب ما أوردته صحيفة "آس" فإنه من الوارد إقامة تلك المباراة في أمريكا لاستغلال الأمور التسويقية المنتشرة بشدة وجني الأموال من وراء هذه التجربة.

لماذا قد يقام النهائي في الولايات المتحدة؟

أوضح التقرير أن السوق التجاري والتلفزيوني في الولايات المتحدة يتمتع بنفوذ أكبر من أي سوق آخر في العالم في الوقت الحالي.

كما أشار التقرير إلى وجود موافقة مبدئية من رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على إقامة النهائي في الولايات المتحدة لاستغلال الحوافز المالية الناتجة عن هذا المقترح.

فيما ستعقد رابطة الأندية الأوروبية جمعيتها العامة في إسطنبول الأسبوع المقبل لمناقشة هذا الأمر الذي من شأنه مضاعفة إيرادات التلفزيون والرعاية.

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ثقة أمريكية

أوضح التقرير أن هناك ثقة كبيرة لدى المسؤولين في أمريكا بشأن نجاح تجربة لعب مباراة نهائي الأبطال بالولايات المتحدة، حيث يرون أنهم مستعدون لتلك المهمة.

كما أضاف التقرير أنه من المرجح حصول الولايات المتحدة على ملف تنظيم بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، بجانب استضافتها لبطولة كأس العالم للمنتخبات 2026 في تنظيم مشترك مع المكسيك وكندا.

حيث أكد التقرير أن أمريكا تمتلك كل المقومات للدخول في مثل هذه الملفات وتنظيمها بشكل يناسب حجمها مع الجهد الكبير المبذول الذي حققته الولايات المتحدة في السنوات السابقة.