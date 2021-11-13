مفاجأة.. نجم عربي كبير على رادار برشلونة للميركاتو الشتوي

يسعى برشلونة لتدعيم خط هجومه بانتداب لاعب من أصحاب الجودة العالية في الميركاتو الشتوي المقبل، وإن كانت الصيغة الوحيدة المتاحة لإبرام صفقة كتلك هي الإعارة قياسًا بالوضع الاقتصادي الصعب في كامب نو.

المرشح الأول لهذه المهمة كان نجم مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينج، والذي أعلن في وقت سابق عن اهتمامه بالخروج من الدوري الإنجليزي، غير أن ناديه يرفض فكرة الإعارة ويريد بيعه، وهو ما يجعل مهمة برشلونة في ضمه بالشتاء مستحيلة.

نتيجة لذلك، وجهت الأمانة الفنية للنادي الكتالوني أنظارها تجاه نجوم آخرين، وبالتحديد في تشيلسي، المكتظ باللاعبين المميزين في خط الهجوم، مما تسبب في أزمة واضحة للمدرب توماس توخيل في الفترة الأخيرة.

من هو النجم العربي المرشح لدعم هجوم برشلونة؟

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن اسم حكيم زياش على طاولة إدارة برشلونة في اللحظة الراهنة، حيث يقوم النادي بتحليل إمكانية الحصول على توقيع الدولي المغربي على سبيل الإعارة في الشتاء خاصةً وأنه خارج حسابات مدربه توخيل بصورة كبيرة.

لكن ليس زياش هو الاسم الوحيد المطروح من تشيلسي، فيأتي اسم كريستيان بوليسيتش كمرشح كبير لبرشلونة مع الاقتناع الكامل بقدراته الفذة وقدرته على إحداث الفارق الفوري إن وصل إلى كامب نو.

هذا إلى جانب اسم آخر وهو كالوم هودسون أودوي،، الذي لا يشارك كثيرًا رغم بدايته النارية مع تشيلسي لدرجة أن بايرن ميونخ كان أحد أكبر المهووسين بالتعاقد معه وتخطى سعره آنذاك 60 مليون يورو.

هل ينتقل زياش إلى برشلونة؟

هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم زياش بالانضمام إلى برشلونة، في الواقع، صاحب الـ27 عامًا هو هدف قديم للبلوجرانا منذ توهجه مع أياكس في السنوات الماضية، إلا أن قراره آنذاك كان بالانضمام إلى تشيلسي.

وضع زياش في تشيلسي الآن غير سعيد، فهو لم يشارك سوى في 567 دقيقة موزعة على عشر مباريات بمختلف المسابقات، ودائمًا ما يكون حبيسًا لدكة البدلاء وسط تفضيل توخيل لمواطنه كاي هافيرتس على المغربي بوضوح شديد.

الصحف الإنجليزية في وقت سابق أكدت أن زياش يطمح للخروج من الجحيم الذي يعيشه في ستامفورد بريدج بيناير، وكان ميلان وعدد من الأندية الأخرى مهتمين به، لذلك ففرصة انتقاله إلى برشلونة معارًا متاحة بشدة، إذ أنها ستكون صفقة مربحة لجميع الأطراف.

ما هي اهتمامات برشلونة في الشتاء؟

منذ وصول تشافي هيرنانديز لتدريب برشلونة وارتبط العديد من اللاعبين بالانضمام إلى البلوجرانا، آخرهم نجم ليفربول تياجو ألكنتارا.

الصفقة الأولى في عهد مدرب السد القطري السابق كانت التعاقد مجانًا مع داني ألفيش، والآن العمل على دعم خط الهجوم مع طرح اسم ستيرلينج بجانب داني أولمو وكذلك فيران توريس، غير أن التعاقد مع أحدهم يبدو صعب المنال.

بشكل عام، لا يمكن لبرشلونة سوى صرف 10 ملايين يورو بهذا الميركاتو، ولذلك فالأقرب هو التعاقد مع عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة بدلًا من دفع المبلغ كاملًا في لاعب وحيد قد لا يكون على مستوى التطلعات قياسًا بهذا السعر المتواضع.

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