مفاجأة .. ميشايل يطلب الرحيل والهلال يُحدد شرط الموافقة

الجناح البرازيلي لعب دورًا مهمًا في التتويج بالدوري السعودي

فجرت قناة 24 الرياضية السعودية مفاجأة من العيار الثقيل حين أشارت إلى رغبة البرازيلي ميشايل الرحيل عن الهلال رغم عدم مضي أكثر من 6 أشهر منذ انضمامه له.

الجناح البرازيلي ارتدى القميص الأزرق في سوق الانتقالات الشتوي الماضي، ورغم المعاناة في البداية إلا أنه لعب دورًا مهمًا في المراحل الأخيرة من الدوري السعودي وساهم في تتويج الهلال به على حساب الاتحاد.

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وأفادت القناة عبر مصادر برنامج الحصاد الرياضي أن الإدارة الهلالية لا تُمانع تلبية رغبة ميشايل لكن بشرط وصول عرض مالي مغرٍ، علمًا أن اللاعب ارتبط مؤخرًا بالعودة إلى بلاده.

المصادر الصحفية البرازيلية تتحدث في الأسبوعين الأخيرين عن رغبة ميشايل في العودة إلى بلاده لعدم انسجامه مع الأجواء العربية في السعودية، وقد ارتبط بنادي بوتافوجو.

الصحفي أندريا هيرنان كان قد أشار اليوم عبر تويتر إلى أن الهلال لا ينوي التخلي عن ميشايل إلا مقابل عرض يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يبدو مبلغًا كبيرًا بالنسبة للدوري البرازيلي.

صاحب الـ26 عامًا كان قد وصل الهلال في يناير الماضي مقابل 8.5 مليون دولار تقريبًا حصل عليها ناديه فلامنجو، وقد لعب مع الزعيم 19 مباراة سجل بها 3 أهداف وصنع 4.

وتُعد ثنائية اللاعب في مرمى الاتحاد الأهم خلال مسيرته مع الزعيم، حيث ساهم في حسم الكلاسيكو لصالح فريقه 3-1 والذي مثل نقطة الانقلاب في سباق الفريقين نحو لقب الدوري السعودي.