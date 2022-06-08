!مفاجأة مدوية.. جاريث بيل قد يبقى في مدريد

يبدو أن الويلزي جاريث بيل يطمح للبقاء في مدريد، ولكن من بوابة نادٍ آخر بخلاف الميرنجي الذي انتهى عقده معه بنهاية الموسم المنصرم.

بيل صدم من رد فعل توتنهام النادي الذي كان يعول عليه في إعادته إلى الدوري الإنجليزي، السبيرز لا يريدون استعادة نجمهم السابق ولا يبدون مقتنعين بعودته إلى معقلهم.

في ذات السياق، ألقى أنخيل توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني قنبلة مدوية حين أكد أن الويلزي جاريث بيل الراحل عن ريال مدريد معروض عليه في الميركاتو!.

على هامش تقديم القميص الجديد للفريق المدريدي، تحدث توريس عن الأمر قائلًا: "قد يعتبرها البعض مزحة، ولكنني تحدثت مع وكلاء بيل لمدة بين 45-50 دقيقة".

وأضاف: "لقد عرضوه عليّ، أنا لا أخترع هذا الأمر".

وعن رده على وكلاء بيل، قال توريس: "علي أن أفكر وأتحدث مع المدرب، لا أعرف إذا كان سيأتي أم لا، ولكن بالتأكيد هو إمكانية في الوقت الراهن، شأنه شأن العديد من اللاعبين الرائعين".

واستطرد: "لقد عرضوه علي ومن ناحيتي فقد استمعت بلطف، سأناقش الأمر مع الإدارة الرياضية والمدرب، وكل شيء قد يكون متاحًا".

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