مفاجأة .. لاعب أجنبي بفريق سعودي جماهيري يعاني من مشكلة بالقلب!

اللاعب قد يعتزل بسبب تلك المشكلة

كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عن مفاجأة من العيار الثقيل، تخلص لاعب أجنبي يلعب في صفوف أحد الأندية الجماهيرية، بشأن الفحوصات الطبية الخاصة بالقلب.

ماذا قال العجلان بشأن هذا اللاعب الأجنبي؟

كتب العجلان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة مثيرة، يؤكد خلالها على أن هناك لاعبًا بفريق جماهيري يعاني من مشكلة بالقلب.

Shahid

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لاعب أجنبي لنادي جماهيري أظهرت الفحوصات الطبية نتائج غير سليمة للقلب، اللاعب حاليًا لا يتدرب".

وتابع: "قد يظهر بيان صحفي من النادي خلال اليومين المقبلين يوضح وضع اللاعب الذي ربما يتم إنهاء التعاقد معه".

من هو اللاعب الذي يقصده العجلان؟

لم يكشف العجلان عن هوية اللاعب، أو حتى الفريق الذي يلعب فيه، ولكن هناك بعض متابعيه، أكدوا على أنه يقصد الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب النصر.

ويتم تداول اسم بيتي مارتينيز بشكل واسع حاليًا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي خلال الوقت الحالي، حيث يؤكد أكثر من شخص أنه هو المقصود.

أحد المتابعين أكد خلال تغريدة عبر حسابه، على أن العجلان يقصد مارتينيز، واللاعب أجرى تلك الفحوصات في مستشفى الحبيب السويدي بالرياض.

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