مفاجأة في قائمة ريال مدريد المسافرة لمواجهة ليفربول!

ريال مدريد جاهز لليفربول بالقائمة الكاملة

أعلن نادي ريال مدريد قائمة الفريق التي ستسافر إلى فرنسا لأجل المباراة النهائية المرتقبة ضد ليفربول الإنجليزي.

حيث سيقام اللقاء المنتظر على ملعب "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت المقبل بين الملكي وفريق الريدز.

وشهدت القائمة القليل من المفاجآت لصالح نادي العاصمة، بوجود بعض الأسماء التي انتشرت مؤخرًا التكهنات حول عدم جاهزيتها.

ماذا عن المصابين؟

لحسن حظ ريال مدريد فلا يوجد أي مصابين في الوقت الحالي لدى الفريق، مما يسمح للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، باستدعاء القائمة كلها.

كان الشك الوحيد في رحلة مدريد هو وجود دافيد ألابا، الذي أعاقته إصابة عضلية في المرحلة الأخيرة من الموسم.

لكن النمساوي كان يتدرب طوال الأسبوع بنفس الوتيرة مثل باقي زملائه ولن يواجه أي مشكلة في الانضمام إلى إيدير ميليتاو في باريس.

ماذا عن المفاجآت؟

على الرغم من الأخبار الصحفية المتداولة حول انتهاء موسم الجناح جاريث بيل، إلا أن أنشيلوتي قد قرر ضم اللاعب للمواجهة النهائية.

ويمتلك بيل ذكرى مميزة للغاية ضد ليفربول، حيث قد سبق له وأن سجل ثنائية في مرمى الريدز بنهائي كييف عام 2018.

جدير بالذكر أن مواجهة السبت القادم ستكون الثالثة بين ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا. حيث كان قد انتصر الريدز من قبل على الملكي عام 1981، فيما رد فريق العاصمة تلك الهزيمة في عام 2018 بقوة.