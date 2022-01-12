مفاجأة غير سارة لريال مدريد في تشكيل كلاسيكو السوبر

جاء الإعلان الرسمي عن تشكيل ريال مدريد الذي سيخوض مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة ليحمل مفاجأة غير سارة لجماهير النادي الملكي.

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أعلن عن التشكيل الرسمي الذي شهد غياب المدافع النمساوي دافيد ألابا، قائد خط الدفاع في الموسم الحالي.

غياب ألابا كان مفاجئًا لكل المتابعين، خاصة وأنه قطعة لا غنى عنها في دفاع ريال مدريد، ويساهم كذلك في العمل الهجومي بشكل واضح.

ما هو سبب غياب ألابا؟

الصحفي الإسباني ميجيل أنخيل دياز من شبكة "كوبي" كشف السبب الذي أدى إلى استبعاد دافيد ألابا من قائمة ريال مدريد بالكامل في مباراة كلاسيكو السوبر أمام برشلونة.

وكتب دياز عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "استبعاد ألابا جاء بسبب شعوره بانزعاج عضلي".

وأضاف: "المدافع النمساوي لن يكون مستبعدًا إذا صعد ريال مدريد إلى النهائي".

فيما أضاف موقع "MadridistaReal" الإسباني، أن غياب ألابا جاء كإجراء احترازي بعد شعوره بانزعاج عضلي، في انتظار تقييم حالته من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد.

ما هو تشكيل ريال مدريد؟

أعلن ريال مدريد عن تشكيل مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني أمام برشلونة، والذي شهد تواجد البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة المرمى كما جرت العادة.

وشهد التشكيل عودة داني كارباخال إلى مركز الظهير الأيمن، مع تواجد ناتشو بدلًا من ألابا، وإيدير ميليتاو في قلب الدفاع، وفيرلان مندي في الظهير الأيسر.

ولم يشهد خط الوسط أي تغييرات تذكر، حيث قرر أنشيلوتي الاعتماد على ثلاثي العادة، توني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش.

أما في الهجوم، يتواجد ماركو أسينسيو على الجناح الأيمن، وكريم بنزيما في قلب الهجوم، وفينيسيوس جونيور على الجناح الأيسر.

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