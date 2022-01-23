مفاجأة | صفقة تبادلية ضخمة .. إليوسكي مقابل 3 لاعبين من النصر إلى الأهلي

مفاجآت الميركاتو الشتوي الجاري لم تتوقف بعد، ويبدو أن السبعة أيام المتبقية من السوق السعودي سوف تشهد صفقة تبادلية ضخمة بين ناديي النصر والأهلي.

شتاء سعودي ساخن:

ميركاتو يناير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين شهد عدة مفاجآت من العيار الثقيل، بدأت بانتقال المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السابق، إلى نادي الاتحاج.

واستمرت مفاجآت الشتاء بإعلان الهلال التعاقد مع سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي من الاتحاد، ودخول مد الله العليان؛ لاعب الزعيم، في الصفقة لموافقة العميد على التنازل عن المدة المتبقية في عقد الثنائي.

واستمرارًا مع مفاجآت الهلال، تعاقد الزعيم مع محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي، في صفقة انتقال حر، لينضم له مع نهاية الموسم.

وأخيرًا تعاقد الاتحاد مع أحمد شراحيلي؛ مدافع الشباب، في صفقة انتقال حر، لينضم له بنهاية الموسم الجاري.

ما هي الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي والنصر؟

الراقي حسم ملف شهادة الكفاءة المالية بشكل رسمي، وأصبح من حق صفقاته الجديدة المشاركة في المباريات، أما العالمي فلا يزال يسابق الزمن لإنهاء هذا الملف.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبد العزيز بن حمد، خلال تصريحاته لـ"المنصة مع البكيري" فإنه هناك احتمالية لإتمام صفقة تبادلية بين النصر والأهلي، سيكون بطلها المقدوني إزجان إليوسكي؛ ظهير أيسر الراقي.

ابن حمد أوضح أن انتقال المقدوني للعالمي، سيكلف الأخير الاستغناء عن الثلاثي أيمن يحيى وعبد الله مادو والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

ماذا قدم إليوسكي مع الأهلي؟

المقدوني كان قد انضم للراقي في صيف 2021 قادمًا من ليدز الإنجليزي، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى نهاية الموسم المقبل 2022-23.

ونجح إليوسكي في إقناع جمهور ناديه بشكل سريع، مشيدين بما قدمه خلال 17 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، مسجلًا أربعة أهداف، وصنع خمسة آخرين.

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