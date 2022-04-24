مفاجأة سارة .. أنشيلوتي يأمل بلحاق الثنائي المصاب مواجهة مانشستر سيتي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية جديدة عن إمكانية مشاركة دافيد ألابا وكاسيميرو في مواجهة مانشستر سيتي القادمة بدوري أبطال أوروبا.

وكانت الأنباء الأخيرة تشير لاحتمالية فقدان الثنائي حيث يعاني ألابا من إصابة عضلية، فيما يعاني كاسيميرو من مشكلة عضلية في مؤخرة الفخذ من ساقة اليسرى.

لكن بحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" اليوم، فإن أنشيلوتي قرر اصطحاب الثنائي ضمن قائمة الفريق لعمل محاولات للحاق بالمباراة.

ماذا عن غيابات ريال مدريد؟

أوضح التقرير أنه تم عمل جلسة منفردة في التدريبات لألابا وكاسيميرو، حيث يحاول الملكي تجهيز الثنائي.

فيما جاء الخبر السار من جانب الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، حيث تأكد أنه بحالة جيدة ويستطيع لعب المواجهة القوية أمام السيتي.

فيما لم يلحق المهاجم الدومينيكي ماريانو بقائمة الفريق، ليلتحق بزميله الصربي لوكا يوفيتش الذي يعمل الآن في صالة الألعاب الرياضية لمحاولة استعادة لياقته.

أنشيلوتي يترقب

يرغب المدرب الإيطالي باستعادة كافة لاعبيه قبل المباراة الحاسمة ضد مانشستر سيتي، فهو يعلم تمامًا صعوبة مواجهة بيب جوارديولا وعناصره بدون كاسيميرو تحديدًا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه مانشستر سيتي يوم الثلاثاء القادم في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة ستلعب على ملعب الاتحاد.

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