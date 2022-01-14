مفاجأة سارة .. الأهلي يقترب من مواجهة الحزم بنجومه الجدد

نجح الأهلي السعودي في التعاقد مع 4 لاعبين جدد خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، ولكنه لم يستطع الاستفادة بأي منهم حتى الآن لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية بسبب عدم تسديده الالتزامات المالية المطلوبة منه والمقدرة بـ75 مليون ريال سعودي.

النادي الجداوي وغيره من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لديهم فرصة حتى الـ26 من يناير الجاري لتسديد الالتزامات المالية التي أعلنتها وزارة الرياضة السعودية وإلا لن يحصلوا على شهادة الكفاءة المالية وبالتالي لن يُسجلوا لاعبيهم الجدد في قوائمهم المحلية.

ما هي الأخبار الجديدة بشأن شهادة الكفاءة المالية للأهلي؟

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي ستقدم صباح غدٍ السبت كافة الأوراق والمستندات التي تُثبت تسديدها لجميع الالتزامات المالية المطلوبة منها للجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية.

وأضافت أن النادي يسعى لنيل شهادة الكفاءة المالية قبل مواجهة الحزم في الجولة الـ17 من الدوري السعودي مساء غدٍ ليتسنى له دخول اللقاء بلاعبيه الجدد، مشيرة إلى أن ذلك هو الأقرب للحدوث بالفعل.

ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوي الجاري؟

الأهلي نجح في التعاقد مع لاعب الوسط الكاميروني فرانك كوم في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الريان القطري، ونجح كذلك في ضم كارلوس إدواردو مجانًا بعد فسخ عقده بالتراضي مع شباب الأهلي الإماراتي، وقد وقع اللاعبان على عقد يمتد لموسم ونصف.

الفريق الجداوي نجح كذلك في ضم أيمن يحيى مهاجم النصر الشاب بالإعارة حتى نهاية الموسم، وحصل على توقيع المدافع صاحب الـ19 عامًا، عبد الرحمن الزهراني، لاعب الفئات السنية في الهلال.

نجم الفريق، عمر السومة، كان قد أكد أن الأهلي سيتعاقد مع لاعب أو لاعبين إضافيين خلال يناير الجاري، بهدف تحسين النتائج والتقدم في جدول الترتيب.

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