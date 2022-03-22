مفاجأة ... زيدان مرشح للتدريب في الدوري السعودي

انضم الدوري السعودي لدائرة المرشحين لاحتضان المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، الموسم القادم، وذلك عقب أخبار عن استهدافه من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

زيدان استقال من تدريب ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي بعد فشله في تحقيق أي لقب خلاله، وذلك عقب تحقيقه عدة ألقاب مع النادي الإسباني خلال فترتي عمله معهم أبرزها الدوري الإسباني مرتين وثلاثية دوري أبطال أوروبا.

من هو النادي السعودي الراغب في التعاقد مع زيدان؟

صحيفة الوئام السعودية أوضحت أن إدارة النصر السعودي تُناقش حاليًا دائرة المرشحين لخلافة ميجيل آنجيل روسي في تدريب الفريق، خاصة بعد الموسم المخيب للآمال والخروج من جميع بطولاته دون أي إنجاز يُذكر.

وارتبط النادي مؤخرًا بعدد من المدربين أبرزهم رودي جارسيا، خاصة مع رغبة الإدارة بقيادة مسلي آل معمر في جلب اسم عالمي لبناء فريق جديد يُحقق الألقاب والإنجازات محليًا وقاريًا.

الوئام أوضحت أن زيدان اقتحم دائرة المرشحين لتدريب النصر، لكن دون أن تكشف المزيد عن الأمر، سواء حدثت اتصالات بين الطرفين أو أي تحرك ملموس من جانب إدارة النادي الأصفر.

النصر .. فشل في اختيار المدرب منذ فيتوريا

النصر حقق لقب الدوري السعودي موسم 2018-2019 بقيادة روي فيتوريا، لكن النادي أقاله من منصبه في ديسمبر 2020 بعد تراجع النتائج.

النادي تعاقد بعده مع عدد من المدربين لكن جميع الخيارات كانت فاشلة ولم تستطع إعادة الفريق لمنصات التتويج، بل ونقلته من فشل إلى آخر سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

النصر عين بعده ألين هورفات ثم مانو مينيزيس ثم بيدرو إيمانويل وأخيرًا ميجيل روسو، وقد فشلوا جميعًا في تحقيق النتائج المطلوبة من الجماهير، ويدور الحديث حاليًا عن الرغبة في التعاقد مع اسم كبير للإشراف على الفريق الموسم القادم مع ترجيح كفة الفرنسي رودي جارسيا.

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