مفاجأة .. خطوات بسيطة تفصل النصر عن التعاقد مع جاياردو

يبدو أن نادي النصر قد اقترب أخيرًا من حسم التعاقد مع مدربه الجديد، بعد إقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، وذلك في ظل مفاوضاته مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

النصر قرر إقالة المدرب إيمانويل من تدريب الفريق، بسبب سوء نتائج الفريق، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار معه، بتعادله في مباراتين وخسارته مثلهما.

وأشارت قناة 24 الرياضية السعودية إلى أن نادي النصر وصل إلى الخطوات الأخيرة من المفاوضات مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو للتعاقد معه.

مارسيلو جاياردو هو المدرب الحالي لفريق نادي ريفر بليت الأرجنتيني، والذي حقق معه الكثير من النجاحات خلال الفترة الماضية، والتي كان أبرزها بطولة كوبا ليبرتادوريس مرتين عامي 2015 و 2018.

ويبحث النصر عن مدير فني جديد يقوده، حيث كانت تتفاوض الإدارة مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، قبل أن يعتذر عن تدريب العالمي، بسبب رغبته في استمراره بالتدريب في أوروبا.

مصادر الحصاد ..

النصر يصل الى الخطوات الأخيرة من المفاوضات مع المدرب الأرجنتيني "مارسيلو غالاردو" — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 4, 2021

ويعاني فريق نادي النصر في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة، متخلفًا عن الاتحاد المتصدر بفارق 11 نقطة.

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ويتولى مهمة تدريب نادي النصر خلال الوقت الحالي، المدرب البرازيلي مارسيلو سالازار بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة القادمة.