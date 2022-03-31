مفاجأة .. حمد الله طلب فسخ عقده مع النصر قبل نصف النهائي الآسيوي

لا يزال ينكشف جديد كل يوم في قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، مع ناديه السابق النصر السعودي، لكنه هذه المرة المفاجأة مدوية.

أكتوبر شهد نهاية حكاية حمد الله والعالمي:

في أكتوبر الماضي، أعلن نادي النصر السعودي فسخ عقد المغربي من طرف واحد، بداعي وجود أسباب قانونية وشرعية بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

رحيل حمد الله عن العالمي بهذه الطريقة أثار جدلًا كبيرًا، خاصةً وأنه كان نجم الفريق الأول، لكن كشفت التقارير بعد ذلك تطاوله على مسؤولي النادي.

ورب ضارة نافعة، هذا الفسخ، استغله العميد وحصل على خدمات أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الدوري السعودي كافةً، بشكل مجاني في الميركاتو الشتوي الماضي.

لكن لم تتوقف علاقة حمد الله بالنصر، إذ أن هناك قضايا متبادلة بينهما، بجانب احتفاله بإشارة "الصمت" بأهدافه في رسالة للعالمي، بخلاف تصريحاته التي يلمح بها لعدم احترافية مسؤولي النصر.

آخر تصريحات المهاجم المغربي كان تأكيده أنه حاليًا يتعامل مع أناس يفهمون كرة قدم، وهو ما اعتبره البعض انتقادًا لمسؤولي النصر.

حمد الله طلب الرحيل قبل نصف النهائي الآسيوي:

الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل فجر مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أن اللاعب المغربي طلب الرحيل عن العالمي قبل مواجهة برسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، التي أقيمت في أكتوبر 2020.

وقال المريسل في مساحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حمد الله قبل مواجهة الفريق الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 بثلاث ساعات، طلب فسخ عقده مع النصر، أرسل بريد إلكتروني للنادي".

تلك المباراة خسرها العالمي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وسجل حمد الله هدف النصر في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل الفريق الإيراني في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

النصر يشكو الاتحاد:

بالأمس كذلك انكشف ملف جديد في القضية، إذ أكدت صحيفة "الرياضية" أن نادي الاتحاد حاول الحصول على خدمات حمد الله في الميركاتو الشتوي قبل الماضي، وحرضه على الرحيل عن العالمي، لكن لم يفلح وقتها.

وأكدت التقارير أن النادي العاصمي تقدم بشكوى رسمية ضد النادي الجداوي، مقدمًا الأدلة الكافية التي تدينه في القضية. (طالع التفاصيل)

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