مفاجأة جديدة في قضية كنو .. والعجمة: قنبلة أُلقيت علينا!

كشف القانوني أيمن الرفاعي، عن مفاجأة جديدة في قضية لاعب نادي الهلال محمد كنو، وأزمة توقيعه لعقد مع نادي النصر، ثم تجديده للفريق الأزرق.

ما هي آخر تطورات قضية كنو ونادي الهلال؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن لجنة فض المنازعات خاطبت الهلال للرد على شكوى النصر بحقه، فكان الرد صادمًا وهو الامتناع عن الإجابة لعدم اختصاص اللجنة ببحث القضية حاليًا، والتأكيد على أن لجنة الاحتراف هي المخولة بالحديث والسؤال عن الأمر.

ومن المقرر أن تخاطب الغرفة النصر برد الهلال، حيث أوضحت الصحيفة على أن نادي النصر تقدم بشكوى ضد الهلال يتهمه خلالها بخرق اللوائح والأنظمة، بتجديد عقد اللاعب بالرغم من علمه بتوقيعه للنصر.

ولكن الهلال رد على هذا الأمر، مؤكدًا على أنه لم يكن يعلم أي شيء قبل تجديد عقد كنو، ولم يُبلغ بتوقيعه على عقد مع أي نادٍ. "اقرأ المزيد من التفاصيل"

ما هي القنبلة التي فجرها أيمن الرفاعي؟

خلال تصريحات لبرنامج "كورة" عبر قناة "روتانا خليجية"، قال الرفاعي: "من الممكن أن تكون القضية لم تُحال بشكل رسمي، ولكن تم الإعلان، بدليل أن نادي الهلال رد على غرفة فض المنازعات وقال لها أنها ليس لها أي صفقة أو اختصاص في تلك الأزمة".

وتابع: "قد يكون هناك لبس في الموضوع، لأن الإعلان قد يكون رسمي، بناء على المادة 67 تنص على هذا الأمر".

الإعلامي طارق العجمة رد على الرفاعي قائلًا: "أنا كنت في أمر والآن أنت ألقيت علينا قنبلة، بأنك تقول أن لجنة الاحتراف صدرت بيان بتحويل القضية، وقد تكون مازالت عندهم لأنهم لا يعرفون أن التحويل يجب أن يكون رسمي".

أيمن الرفاعي يفجّر مفاجأة: قضية #كنو حتى الآن يمكن أن تكون لم يتم إحالتها بشكل رسمي إلى غرفة فض المنازعات#كورة_روتانا pic.twitter.com/v8L3kgOgnO — برنامج كورة (@korarotana) April 8, 2022

ما هي أسباب رد الهلال على لجنة المنازعات؟

الرفاعي قال: "عندما يقول الهلال للجنة فض المنازعات أنها ليست مختصة بالأمر، يأتي ذلك لسببين، الأول أن محامي اللاعب أو نادي النصر لم يقدم شكوى على نادي الهلال مباشرة".

وأوضح: "لأن غرفة فض المنازعات، ليس لها صلاحية في التداخل، لأن الشكوى الأساسية في الغرفة من محامي اللاعب على نادي النصر".

واختتم القانوني تصريحاته قائلًا: "السبب الآخر هو أنه لم يُخطر بإخطار رسمي وفق المادة 67 من لجنة الاحتراف بإحالة الدعوى إلى غرفة فض المنازعات، وهذا خطأ بدائي ومن المفترض أنه لا يحدُث".

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