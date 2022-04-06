مفاجأة .. تعديل قانوني قد يتيح لباريس التجديد لمبابي!

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود أمر قد يتيح لنادي باريس سان جيرمان المحافظة على لاعبه كيليان مبابي.

حيث كان ارتبط اسم الجناح الفرنسي الدولي بنادي ريال مدريد الإسباني، وينتهي عقده في الصيف القادم، مما يسهل على الملكي التعاقد معه مجانيًا.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن هناك بعض التعديلات القادمة في قانون اللعب المالي النظيف قد يستغلها النادي الباريسي للإبقاء على نجمه.

ما الجديد في قانون اللعب المالي النظيف؟

وفقًا للصحيفة الفرنسية فإنه سيتم تخفيف القواعد الخاصة بالإنفاق المرتبط بالدخل وستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الموسم المقبل.

وهذا يعني أن باريس سان جيرمان يمكن أن يقدم عرضًا أفضل للاعبهم النجم في محاولة لإقناعه بالبقاء في النادي.

فمع تطبيق نظام اللعب النظيف الجديد، سيسمح للأندية بإنفاق ما يصل إلى 70 في المائة من الدخل على الأجور.

أين يريد مبابي أن يذهب؟

حتى الآن لم يعلن مبابي وجهة المقبلة، فالتقارير تشير لحسم الصفقة بينه وبين مدريد، لكن اللاعب نفسه يصرح بأن مستقبله لا يزال مبهمًا.

حيث قال منذ أيام: "لم أتخذ قرارا لكن هناك عوامل جديدة".

وواصل: "أحاول اتخاذ القرار الأفضل مع أحبائي".

جدير بالذكر أن مبابي يستعد مع فريقه باريس سان جيرمان لمواجهة نادي كليرمونت فوت في الجولة ال 31 من بطولة الدوري الفرنسي السبت القادم.

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