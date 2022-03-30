مفاجأة تاريخية .. إيطاليا يمكنها المشاركة في كأس العالم!

كشفت تقارير صحفية عن وجود فرصة ضئيلة للغاية قد تمكن المنتخب الإيطالي من الوصول إلى كأس العالم قطر 2022.

وكان المنتخب الإيطالي قد خرج من الدور نصف النهائي في تصفيات الملحق الأوروبي للمونديال في مفاجأة مدوية على يد مقدونيا الشمالية.

وبحسب التقارير الواردة من الصحافة الإيطالية فإنه يوجد أمل بسيط قد يصعد ببطل أمم أوروبا إلى المونديال.

ما هي فرصة إيطاليا في الذهاب لقطر؟

منعت إيران 2000 امرأة من دخول الملعب لمباراة تصفيات كأس العالم ضد لبنان الثلاثاء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، وقد حذر الفيفا إيران من تكرار ذلك مرة أخرى في عام 2019.

ووفقًا لـ "Football-Italia" فإن عضو الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهرداد سرادسكي نشر على تويتر أنه سمع "أخبارًا مقلقة من الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم" بخصوص الموقف.

ماذا من الممكن أن يحدث؟

قد تكون إحدى العقوبات الأكثر قسوة هي إخراج إيران من كأس العالم كليًا، بعد تأهل المنتخب من خلال صدارته للمجموعة الثالثة في التصفيات ليحجز مكانه في قطر.

في حالة حدوث ذلك، يمكن للفيفا أن تروج لبلد يتمتع بأعلى مكان في التصنيف العالمي بدلاً منه، وسيكون هذا الفريق هو إيطاليا بالنظر إلى فوزهم في بطولة أوروبا الماضية.

جدير بالذكر أنه لم يتم طرد أي فريق في التاريخ من كأس العالم بعد التأهل، لذا ستكون خطوة غير مسبوقة.

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