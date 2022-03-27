مفاجأة .. بوجبا قد يستمر في مانشستر يونايتد!

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود رغبة لدى أندية كبيرة في أوروبا لضم لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا.

وكانت التقارير تشير في الأيام الماضية عن ارتباط اللاعب الفرنسي ببعض الأسماء الإيطالية وكذلك الفرنسية، كما أنه لم يجدد عقده حتى الآن.

وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام أندية أوروبا الكبرى التي تفكر في ضم الدولي الفرنسي إلى صفوفها الموسم القادم.

وذكر الصحفي الفرنسي جوليان ماينارد أن تجديد تعاقد بوجبا مع مانشستر يونايتد لا يزال مطروحًا، حيث أن اللاعب لا يستبعد البقاء في فريقه لسنوات أخرى.

كما أوضح جوليان أن هناك أندية كبيرة في كرة القدم الأوروبية ترغب في ضم الفرنسي.

ولعل أبرزها هو نادي يوفنتوس الإيطالي الذي كان يلعب له بوجبا في السابق، وباريس سان جيرمان الفرنسي الذي يبقى مطروحًا في ظل احتياج الفريق إلى متوسط ميدان في الفترة القادمة.

وكان الدولي الفرنسي قد تحدث من قبل حول مستقبله المبهم في الفترة القادمة، معبرًا عن عدم معرفته بما سيحدث في الأيام المقبلة.

حيث قال بوجبا: "لم يتم تحديد أي شيء بشأن مستقبلي، ولم يتم اتخاذ أي إجراء".

وواصل: "يمكنني أن أقرر غدًا، كما يمكنني أن أقرر خلال فترة الانتقالات. أريد العودة، وإنهاء الموسم جيدًا".

وينتهي عقد بوجبا في صيف عام 2022، ولذلك فلن يستطيع نادي مانشستر يونايتد الاستفادة منه ماديًا بأي حال من الأحوال.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة نادي ليستر سيتي في الجولة ال 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت القادم.

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