مفاجأة .. برشلونة لم يكن طرفًا في الكلاسيكو!

اقترب موعد مباراة الكلاسيكو الإسباني بين نادي برشلونة وريال مدريد، لقاء يعد هو الأهم في العالم في الوقت الحالي.

فعلى الرغم من رحيل أهم النجوم عن الفريقان، لكن يظل الكلاسيكو هو اللقاء الذي يحبس الأنفاس ويمتلك الإثارة، ويتابعه الملايين بشكل مستمر.

في تقرير أعدته صحيفة "آس" الإسبانية أشارت إلى أن الكلاسيكو لم يكن دومًا بين برشلونة وريال مدريد، وهناك طرف قد تم تغييره في المعادلة مؤخرًا.

أشار التقرير إلى أن الكلاسيكو عُرف تاريخيًا من خلال المواجهة بين ريال مدريد ونادي أتلتيك بيلباو، حيث كانت المباراة الأكثر تكرارًا بين فريقين إسبانيين هي تلك التي بين الفريق الملكي ونادي أتلتيك.

حتى موسم 2011-2012 الذي تغيرت فيه تلك القاعدة، حيث كثرت المباريات بين برشلونة وريال مدريد وبالتالي أصبح الكلاسيكو بين الفريقين.

وليس هذا فقط ما وجه الأمر لصالح النادي الكتالوني، بل أيضًا تحسن البلوجرانا وشدة المنافسة بينه وبين النادي الملكي.

ومع تلك التغيرات، بدأت الصحافة في اعتبار مواجهة برشلونة وريال مدريد هي الكلاسيكو الجديد للدوري الإسباني.

فقد استطاع النادي الكتالوني سرقت تلك المكانة من نادي بيلباو شيئًا فشيئًا مع تزايد أسهم فريق البلوجرانا مع يوهان كرويف ومن ثم توهج الفريق في بداية القرن الجديد.

ووصل برشلونة إلى المرحلة التي يستحق فيها أن يكون طرفًا في الكلاسيكو عند تخطيه لعدد مباريات نادي بيلباو أمام ريال مدريد، فاستطاع نادي البلوجرانا انتزاع تلك المكانة بالمباريات وبالجودة التي يمتلكها.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة ريال مدريد في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإسباني الليلة.

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