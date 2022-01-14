مفاجأة - برشلونة كان قريبًا من التعاقد مع فيرنانديش

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة، كان قريبًا من التعاقد مع برونو فيرنانديش، نجم مانشستر يونايتد الحالي، قبل انتقاله إلى الشياطين الحمر.

وانضم اللاعب البرتغالي، إلى مانشستر يونايتد في الانتقالات الشتوية لعام 2020، قادمًا من سبورتينج لشبونة، وتألق مع الشياطين الحمر، وأصبح من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن جورج مينديش، وكيل أعمال برونو فيرنانديش، كان يخطط لنقل اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، إلى برشلونة قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جورج كان يريد، انضمام برونو فيرنانديش، إلى فالنسيا في 2020، ومن بعدها ينضم إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيرنانديش، كان من المفترض أن يكون بديلًا في فالنسيا للاعب رودريجو، الذي انضم إلى صفوف ليدز يونايتد في صيف 2020، ووافق مدرب فالنسيا على الخطة في ذلك الوقت.

ووفقًا لما ذكرته "آس"، فإن الصفقة لم تتم دون الكشف عن الأسباب، لينتهي المطاف ببرونو لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، ويصبح من أهم نجوم الفريق منذ ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن اللاعب البرتغالي منذ وصوله إلى مانشستر يونايتد، شارك في 105 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 45 هدفًا وصنع 38 آخرين.