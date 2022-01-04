مفاجأة .. برشلونة طلب بند يسمح له بإعادة توريس إلى مانشستر سيتي!

كشفت تقارير صحفية، عن سبب تأخر برشلونة في الإعلان عن صفقة فيران توريس، المنضم حديثًا من صفوف مانشستر سيتي، ومطالبة الفريق الكتالوني ببند غريب في عقد اللاعب.

وكان برشلونة قد تعاقد مع توريس، بحسب التقارير الصحفية مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى عشرة ملايين كمتغيرات، دون الكشف عن طبيعة تلك المتغيرات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة قد أجل الإعلان عن صفقة توريس من مانشستر سيتي، بسبب رغبته في وضع بند بالعقد يتيح له بإعادة اللاعب الإسباني، إلى مانشستر في حال عدم تمكنه من تسجيله.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية حالية، بسبب ارتفاع سقف رواتب اللاعبين، تمنعه من تسجيل لاعبين جدد، منذ الصيف الماضي، واستطاع بصعوبة تسجيل صفقات الانتقالات الصيفية الماضية بعد تقليل رواتب بعض اللاعبين.

كما لم يتمكن الفريق الكتالوني، من التخلي عن بعض اللاعبين لتوفير سيولة لمساعدة الفريق في الأزمة الحالية، أمثال فيليب كوتينيو، وصامويل أومتيتي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إلى عدم وجود بند إعادة توريس إلى مانشستر سيتي، في حال عدم استطاعة برشلونة في تسجيل اللاعب.

ويعاني اللاعب 21 عامًا من الإصابة بفيروس كورونا في الوقت الحالي، وستعطل ظهوره الأول مع برشلونة، حتى لو تمكن من تسجيله في الفترة المقبلة.

وكان من المنتظر أن يشارك اللاعب الإسباني، مع البلوجرانا في السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، يوم الأربعاء 12 يناير الحالي.