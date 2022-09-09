مفاجأة .. التحكيم الرياضي قد يعيد إيقاف حمد الله

قد يتم إيقاف المهاجم المغربي مرة أخرى

يرى الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، أنه من الممكن اتخاذ قرار في أي وقت من جانب مركز التحكيم الرياضي، بإعادة إيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد.

ما هي تفاصيل قضية حمد الله وقرار مركز التحكيم الرياضي؟

قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم في أغسطس الماضي، إيقاف حمد الله، بسبب القضية المعروفة باسم التسجيلات.

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Shahid

العالمي حصل على تسجيلات لمكالمة صوتية، جمعت حمد الله بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي بالاتحاد، يحرضه بها على الرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

وبعد أشهر من التحقيق، تأكدت اللجنة من صحة التسجيلات، لتقرر إيقاف اللاعب أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر مع تغريمهما ماديًا، وحرمان النادي من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة.

العميد خاطب مركز التحكيم من أجل تعليق عقوبة المغربي، لحين نهاية البت في الاستئناف الذي تقدم به.

وأكد الاتحاد أنه بالفعل وصله خطاب موافقة من المركز على تعليق عقوبة الإيقاف، ليعود حمد الله للمشاركة في المباريات من جديد، بعدما كان غائبًا منذ بداية الموسم.

وبذلك من المقرر أن يظهر حمد الله مع النمور في المباراة المقبلة أمام الرائد، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وكان العميد قد افتتح الموسم بالفوز أمام العدالة 3-0، ثم تعثر بالتعادل أمام الاتفاق 0-0.

هل يتم إعادة إيقاف حمد الله مرة أخرى؟

وقال الرشيدي خلال تصريحات لبرنامج "سوالف رياضية" عبر قناة 24 الرياضية: "الغريب في الشارع الرياضي، أنه لا يفهم أن هناك إيقاف مؤقت، وحدث ذلك بالفعل مع ناصر الشمراني في مباراة سيدني أوقفه الاتحاد الآسيوي ورفعه مركز التحكيم الرياضي الذي قرر أن يلعب، وهو نفس الأمر بالنسبة للاعب إلتون".

وتابع: "مشكلتنا أننا نناقض أنفسنا، أمس نمجد مركز التحكيم واليوم نهاجمه ويتم الاعتراض على المحكمين، ويجب على الجميع أن يكون معتدل، والقرار مؤقت ويجب الصبر قبل أن نطلق الاتهامات".

واختتم الرشيدي تصريحاته قائلًا: "لا ننكر إعلام نادي الاتحاد الذي كان يقف مع النصر في عز أزمته، والآن إيقاف مؤقت، ومن الممكن أن يتم اتخاذ قرار في أي وقت بإعادة إيقاف اللاعب مرة أخرى".

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