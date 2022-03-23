مفاجأة .. الاتحاد حقق الدوري مرة واحدة وليس 8 مرات!

كشف جبر العتيبي مدير تحرير الشؤون الرياضية في صحيفة البلاد، عن مفاجأة مدوية بشأن نادي الاتحاد، الذي اقترب من تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي.

ويتصدر فريق نادي الاتحاد ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الهلال أقرب ملاحقيه.

العتيبي قال خلال تصريحات لبرنامج "حوار خاص" عبر قناة 24 الرياضية: "الاتحاد هو الأقرب لتحقيق الدوري، لأنه متصدر برصيد 60 نقطة، وإذا حققه لن يكون اللقب التاسع له، بل سيكون الدوري الثاني له بنظام النقاط".

وتابع: "الاتحاد حقق الدوري عام 2009، وهذا الدوري الثاني له بنظام النقاط خلاف الدوري المشترك، لأنه كان يكون في المركز الرابع، وفي النهاية يحقق الدوري بعد الفوز في مباراتين".

واستطرد قائلًا: "كان باسم دوري كأس خادم الحرمين الشريفين، وهذه معلومة مؤكدة لا يستطيع أحد أن ينكرها، وأتحدى أي اتحادي ينكر ذلك، والأمور واضحة أمام الجميع".

🗣 جبر العتيبي ـ مدير تحرير الشؤون الرياضية في صحيفة البلاد :

الإتحاد لم يحقق إلا دوري واحد وإن حققه هذا الموسم فهو الثاني له …. وأتحدى الاتحاديون أن ينكروا ذلك !

حوار خاص ...@JbrF10 pic.twitter.com/aUHabEsIz5 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 23, 2022

وتحول جبر العتيبي للحديث عن شعار فريق نادي الاتحاد، حيث قال: "شعار نادي الاتحاد جاء من السودان الشقيقة، حينما كانت الكرة السودانية متطورة، ونتمنى أن تعود سريعًا".

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يُذكر أن نادي الاتحاد حقق لقب الدوري السعودي 8 مرات من قبل، وذلك أعوام: "1982، 1997، 1999، 2000، 2001، 2003، 2007، 2009".