مفاجأة | ويلتون يتراجع عن فكرة اللعب للوصل رغم توقيعه له

يبدو أننا سنعيش أيامًا من الجدل بشأن صفقة الوصل الجديدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فجرت صحيفة الخليج الرياضي مفاجأة من العيار الثقيل حين زعمت تراجع ويلتون سواريز عن فكرة اللعب لفريق الوصل رغم إعلان النادي ضمه رسميًا.

وكان النادي الإماراتي قد أعلن يوم أمس توقيعه مع المهاجم البرازيلي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الشارقة، والذي كان قد انضم له صيف 2017 في صفقة مجانية بعد فسخ عقده مع قيصري سبور التركي.

وأفادت الصحيفة الخليجية أن الوصل أعلن عن الصفقة رسميًا في وقت تواجد به المهاجم صاحب الـ33 عامًا في المبنى الإداري لنادي الشارقة، وقد أخبر المسؤولين في الفريق المتوج بلقب دوري الخليج العربي برغبته البقاء معهم والتراجع عن فكرة الرحيل للإمبراطور.

بعد ويلتون، الوصل يُعلن رسميًا ضم البيرق

إذ نقلت عنه قوله "وقعت للوصل في لحظة تسرع وغضب، والآن أطلب منكم التفاهم مع نادي الوصل، لأني لا أرغب في اللعب إلا للشارقة".

وأضافت الصحيفة نقلًا عن بعض المصادر أن هناك خطأً في تعاقد الوصل مع ويلتون، سواء لأن توقيع العقد تم قبل 14 يومًا وقبل مواجهة الشارقة مع الإمارات أي قبل انتهاء عقد اللاعب قانونيًا، وكذلك لأن الوصل أعلن عن الصفقة قبل الحصول على مخالصة من الشارقة.

وأضافت المصادر أن وكيل اللاعب في مفاوضات حاليًا مع إدارة الوصل لفسخ العقد الموقع بين الطرفين، بهدف منح الفرصة لتجديد ويلتون لتعاقده مع الشارقة الذي أحرز معه هذا الموسم في دوري الخليج العربي 20 هدفًا.