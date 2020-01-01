مفاجأة ودية .. فرنسا تسقط أمام فنلندا بهدفين

بوجبا يخذل ديشان بعد دفاعه عنه وفرنسا تخسر وديًا أمام فنلندا

سقط المنتخب الفرنسي بشكل مفاجئ أمام نظيره الفنلندي بهدفين مقابل لا شيء في مباراة ودية استعدادًا لمنافسات دوري الأمم الأوروبية.

واستضاف ملعب ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس اللقاء الذي خسره أصحاب الأرض بصورة مفاجئة أمام المنتخب الفنلندي.

ماركوس فروس افتتح التسجيل لصالح المنتخب الفنلندي بعد 28 دقيقة من صافرة البداية ليكسر التعادل السلبي الذي ساد طوال هذه الفترة.

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المنتخب الفرنسي بعد الهدف ظهر عاجزًا عن الرد ليتلقى الهدف الثاني قبل نهاية شوط المباراة الأول بحوالي ربع ساعة وتحديدًا في الدقيقة الحادية والثلاثين.

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وعلى ذلك انتهى شوط المباراة الأول الذي تلقى فيه الحارس ستيف مانداندا هدفين دون أن ينجح لاعبو المنتخب الفرنسي في الوصول إلى مرمى المنتخب الضيف.

كما انتهت المباراة بنفس النتيجة التي انتهى بها شوطها الأول لتسقط فرنسا لأول مرة في جميع المسابقات منذ 2019 وتحديدًا منذ شهر يونيو من العام الماضي.

كما كانت خسارة اليوم هي الأولى للمنتخب الفرنسي على أرضه منذ أكثر من عامين ونصف وتحديدًا منذ مارس من العام 2018، والخسارة الأولى تاريخيًا أمام فنلندا.

بول بوجبا لعب مباراة متواضعة في الوقت الذي دافع فيه عنه مدربه ديدييه ديشان مؤكدًا أن مانشستر يونايتد لا يعامله بالطريقة الأمثل.

المنتخب الفرنسي تنتظره مباراة صعبة وقوية مساء السبت المقبل في العاصمة البرتغالية لشبونة أمام المنتخب البرتغالي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

المنتخب البرتغالي يبدو قويًا حيث فاز على أندورا بسبعة أهداف نظيفة في يوم لعبت فيه العديد من المباريات الودية لمنتخبات أوروبا استعدادًا لمنافسات دوري الأمم.