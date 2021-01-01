مفاجأة .. نبيل فقير قد يكون بديل ميسي في برشلونة

هل ينضم فقير إلى برشلونة؟

ذكرت مصادر صحفية أن النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية نبيل فقير مرشح للانضمام إلى برشلونة في ظل موقف ليونيل ميسي غير المعلوم من البقاء أو الرحيل.

آرسنال يدخل على الخط أيضًا فيما يخص التعاقد مع فقير، ولكن برشلونة بقيادة رئيسه الجديد جوان لابورتا يحتاجون إلى نجم ريال بيتيس بصورة كبيرة.

وعلى الرغم من أن اللاعب يمتلك شرطًا جزائيًا يقدر بـ 90 مليون يورو مع ريال بيتيس، إلا أن احتمالية رحيل ليونيل ميسي عن الفريق الكتالوني تجعل المسألة واردة.

رحيل ميسي لم يعد قريبًا بنفس الدرجة التي كان عليها قبل تولي جوان لابورتا رئاسة النادي الكتالوني بعد حسمه للانتخابات التي شارك فيها النجم الأرجنتيني بنفسه.

ولكن مستقبل نبيل فقير يبقى عالقًا بين برشلونة وآرسنال حسب المستجدات التي نقلتها المصادر في إسبانيا حتى الآن، إلى أن يجد جديد فيما يتعلق بالمفاوضات أو ما هو متقدم عنها.

نادي ريال بيتيس نجح في ضم النجم الفرنسي نيبل فقير لصفوفه بداية من الموسم قبل الماضي قادمًا من نادي أولمبيك ليون، وذلك مقابل 25 مليون يورو فقط.

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جدير بالذكر أن فقير كان قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف ليفربول في صيف العام 2018، لكن خلافات في المفاوضات أفشلت الصفقة.