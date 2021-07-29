مفاجأة .. نادي سعودي رفض التعاقد مع ماتيوس بيريرا

هل يتمكن الهلال من حسم الصفقة لصالحه؟

كشف الناقد الرياضي سلطان الأسمري، عن مفاجأة بشأن اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا، جناح فريق نادي وست بروميتش الإنجليزي، والذي يفاوضه نادي الهلال.

الهلال يسعى للتعاقد مع بيريرا، بناء على رغبة من المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للزعيم، الذي طالب بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

خاص | تفاصيل جديدة في مفاوضات الهلال لضم ماتيوس بيريرا | Goal.com

الأسمري قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24الرياضية: "حسب ما علمت، ماتيوس بيريرا عُرض على أحد الأندية السعودية منذ موسمين، براتب 600 ألف يورو كإعارة".

سلطان الأسمري واصل: "الهلال قدم لبيريرا عرضًا يفوق الـ15 مليون يورو لشراء عقده فقط، ونادي وست بروميتش طلب قرابة الـ20 مليون للتنازل عن عقد اللاعب".

وتابع: "اطالب جميع الأندية بالبحث عن اللاعبين الأقل تكلفة، هناك العديد منهم المميزين على مستوى العالم، مثل طريقة الأهلي والنصر".

واختتم الأسمري تصريحاته قائلًا: "الأهلي اشترى باولينيو كلاعب حر، والنصر كذلك تعاقد مع تاليسكا وأبو بكر في صفقتي انتقال حر ولم يكلفا النادي الكثير من الأموال".