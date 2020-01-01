مفاجأة .. ميسي أخبر برشلونة برحيله الشهر الماضي

القضية تتطور بين الأرجنتيني وناديه

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن علم برشلونة بنية ليونيل ميسي الرحيل منذ الشهر الماضي وليس مع وصول الفاكس الذي أرسله اللاعب الأيام الماضية.

وشغلت أنباء رحيل ميسي عن النادي الكتالوني والذي يقابله رفض من رئيس النادي إلا في حالة دفع الشرط الجزائي البالغة قيمته 700 مليون يورو الإعلام في الأيام الأخيرة.

وأوضحت "ماركا" أن مسؤولي البلوجرانا على علم برحيل النجم الأرجنتيني منذ قرابة شهر ونصف بعد أن تم إبلاغهم بشكل غير رسمي من قبل وكلاء اللاعب وممثله.

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وأضاف التقرير أن وجود إبلاغ النادي بصفة رسمية كان السبب وراء الفاكس الذي أرسله اللاعب إلى برشلونة الثلاثاء الماضي من أجل أخذ المجرى القانوني.

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في المقابل، أفادت "آس" أن رئيس برشلونة قرر اللجوء لنفس شركة المحاماة التي تعامل معها اللاعب لإرسال الفاكس القانوني من أجل حماية مصالح ناديه.

وكانت "إل إسبانيول" قد كشفت عن تعامل ميسي مع جورج بيكورت من هذه الشركة، وهو من أوصى بإرسال الفاكس لبرشلونة من أجل ضمان حقوقه القانونية.

آخر الأنباء تشير إلى أن ميسي قد يلجأ للتفاوض بشكل مباشر مع الإدارة من أجل التوصل لحل وسط يسمح له بالمغادرة بأفضل شكل ممكن.