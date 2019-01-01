مفاجأة .. مورينيو يدرس تجربة جديدة بعيدًا عن مشاريع الأندية

على النقيض من تصريحاته التي أدلى بها منذ طرده من مانشستر يونايتد نهاية العام الماضي، قال المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، إنه لا يمانع العودة للتدريب عبر بوابة أحد المنتخبات، وليس لمشروع طويل الأجل مع أحد فرق أوروبا الكبرى.

وارتبط مستقبل "سبيشال وان" بأكثر من نادٍ أوروبي كبير في الدوريات الخمسة الكبرى، أبرزهم ناديه الأسبق الإنتر، وكذا باريس سان جيرمان وريال مدريد ويوفنتوس، لكن في النهاية لم يحدث أي شيء ملموس على أرض الواقع، هذا في الوقت الذي يعترف فيه جهرًا، بجوعه للعودة لعالم التدريب.

وفي آخر ظهور إعلامي لمورينيو، قال لشبكة " Eleven Sports". "أبحث عن تنافس في مسابقات جديدة، أفكر في كأس العالم والبطولات الأوروبية".

وسبق للمدرب المثير للجدل، أن تحدث عن إمكانية تحوله من عالم تدريب أعظم فرق أوروبا لعالم التدريب الدولي مع المنتخبات، إلا أنه في كل مرة، كان يُشير إلى أنه يُفضل تأجيل الفكرة، عندما يتقدم أكثر في العمر.

حقق كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية ودوري أبطال أوروبا.. هل تعرفت عليه؟ 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/YuIHFD8Png — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 18, 2019

لكن على ما يبدو أنه اكتشف أن الوقت الحالي هو المناسب لتحويل إستراتيجيته في التدريب، وفي هذا الصدد أضاف في حديثه "منذ فترة طويلة ولدي رغبة في تجربة هكذا مغامرات. وفي الوقت الراهن، أرى نفسي أكثر مع المنتخبات الوطنية أكثر من النادي الجديد".

وفي ختام حديثه في هذه الجزئية سُئل "هل المنتخب البرتغالي هو المناسب؟ ليس بالضرورة".