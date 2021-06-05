مفاجأة من العيار الثقيل .. "النصر سيقيل مينيزيس بسبب حمد الله"

حمد الله سيطيح بالمدرب البرازيلي!

يبدو أن الأزمة بين المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لم تنتهِ بعد، وأن الأمور قد تصل إلى طريق مسدود خلال الفترة القادمة، قد تصل إلى رحيل المدرب.

ويستعد النصر لانطلاق الموسم الجديد، وذلك بتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد، وذلك تحت قيادة المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، وذلك من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج.

ماذا حدث بين مينيزيس وحمد الله؟

شهدت مباراة النصر وفولاد خوزستان الإيراني، مشادة كلامية خفيفة بين حمد الله ومدربه مينيزيس، بعد قرار الأخير بإخراج المهاجم المغربي خلال سير المباراة.

وبعد قرار مينيزيس بإخراج حمد الله وتبديله، ظهر الأخير وعليه علامات الغضب، وقام بتوجيه اللوم الشديد إلى مدربه، لرغبته في استمراره بالملعب.

المدرب البرازيلي أبدى استيائه من رد فعل حمد الله، وقام بمطالبته بالصمت، عن طريق وضع يده على فمه، وسط متابعة من جانب مقاعد البدلاء.

كيف تصرف النصر مع حمد الله؟

بعد المباراة اعتذر حمد الله لمدربه مينيزيس، بسبب ما بدر منه خلال المباراة، والأمور انتهت بينهما بشكل ودي، وهو ما أشار إليه بعض الإعلاميين.

وفي أول مران للنصر بعد تلك الواقعة، كرر حمد الله اعتذاره لمدربه، وانتهت الأمور، وتقبل المدرب الاعتذار وطالبه بالتركيز في التدريبات وداخل الملعب.

ولم يعلن النصر عن أي عقوبات تم فرضها على حمد الله، حيث أكد حسين عبد الغني المدير التنفيذي للفريق، على أن الأمر لا يتخطى حرص اللاعب الزائد على المشاركة في المباراة كاملة، ووصفها بـ"الحماس الزائد".

لماذا لم ينتهي الأمر، وهل سيرحل مينيزيس؟

من جانبه، علق الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي على تلك الواقعة، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يقول فيها رأيه.

وجاء نصها: "مدرب فريق النصر لمهاجمه حمد الله (أووووش)، هل ينجح المدرب في ترويض المهاجم، أم ينجح المهاجم في إبعاد المدرب".

وعاد الحارثي مرة أخرى ليعلق على تلك الواقعة قائلًا: "يبدو أن المهاجم في طريقه لإقالة المدرب"، في إشارة لاقتراب رحيل مينيزيس عن النصر.

ما سبب الحديث عن إقالة حمد الله؟

أثار حمد الله الجدل بعدما نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعه بالمدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفريق، معلقًا عليها وإن عادوا لنا الأماكن، فمن يعيد لنا الرفاق!".

واختلف تفسير المتابعين حول تلك الصورة، حيث يرى البعض أنها رسالة إلى مدرب مينيزيس إلى قوة علاقته مع فيتوريا، والبعض يرى أنه يشعر بالحزن بسبب رحيل أصدقائه في نادي النصر واحدًا تلو الآخر، سواء فيتوريا أو أحمد موسى، واقتراب رحيل المغربي نور الدين أمرابط.

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