مفاجأة مدوية .. لجنة الحكام تعترف بتعرض النصر للظلم أمام الشباب

لجنة الحكام تؤكد على تعرض ضمك للظلم أمام الهلال.

اعترفت لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، بعدم صحة هدف فريق الشباب الأول، في مباراته أمام النصر بديربي الرياض، باللقاء الذي جمع بينهما مساء يوم الأحد الماضي.

الشباب حقق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثالثة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن لجنة الحكام، اعترفت بأن هدف الشباب الأول ليس صحيحًا، بعدما لمست الكرة لاعبًا شبابيًا وهو في موقف تسلل، قبل دخول الكرة للمرمى.

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وأضافت الصحيفة، أن هذا حدث خلال اجتماع اللجنة الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، برئاسة السويسري مانويل، مدير دائرة التحكيم، وحضور 47 حكمًا، الذي شهد غياب الإسباني فرناندو رئيس لجنة التحكيم، الذي حصل على إجازة في بلاده حاليًا.

وأوضحت لجنة الحكام، أن قرار استبعاد شكري الحنفوش، حكم مباراة الشباب والنصر عن مباريات الجولة الرابعة، جاء بهدف حمايته من الضغوط الإعلامية، حيث أيدت اللجنة قرارات الحكم في ركلة جزاء الشباب، وعدم احتساب ركلتي جزاء للنصر.

كما اعترفت أيضًا اللجنة بعدم صحة إشهار البطاقة الحمراء لإبراهيم الشنيحي لاعب ضمك في مباراة الهلال، حيث أكدت على أن الحالة لا تستدعي نيل حتى البطاقة الصفراء.

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وشددت اللجنة على أن عدم التواصل الجيد بين حكام الـ"VAR" وحكم الساحة، خلال المباريات الماضية، تسبب في ارتكاب العديد من الأخطاء المؤثرة وغير المؤثرة.