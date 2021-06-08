مفاجأة مدوية .. عرض سعودي يُهدد انتقال ساسي للدوري القطري

جدل كبير حول مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

فجر الإعلامي إبراهيم فايق مفاجأة مدوية بشأن مستقبل فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك، إذ أشار لإمكانية عودته إلى الدوري السعودي الذي سبق أن لعب به لمدة 6 أشهر مرتديًا قميص النصر.

اللاعب الدولي التونسي مثار جدل كبير في مصر، إذ ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية يونيو الجاري ولم يُجدده حتى الآن بسبب الفارق بين العرض والطلب، وسط أخبار مكثفة عن صراع قطري بين ناديي الريان والدحيل لضمه.

فايق وخلال حديثه في برنامجه "جمهور التالتة" أوضح أن ساسي تلقى خلال الساعات الأخيرة عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي يفوق في مزاياه المالية العرضين القطريين، مشيرًا إلى أن اللاعب يُفاضل حاليًا بين تلك العروض ويتناقش حولها مع وكيله مهند عون وبعض الأشخاص الذين يثق في رأيهم.

وأضاف أن اللاعب صاحب الـ29 عامًا لم يُوقع لأي نادٍ حتى الآن، ومازال ينتظر نهاية عقده مع الزمالك رسميًا لحسم أمره، موضحًا أن الباب لتجديد عقده مازال مفتوحًا بشرط حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة كاملة وتقاضيه راتبًا سنويًا قدره 2 مليون يورو.

ولم يكشف فايق عن هوية النادي الذي يرغب بإعادة ساسي إلى الدوري السعودي، مكتفيًا التأكيد على أن عرضه المالي ضخم ويفوق بقوة العروض الأخرى المقدمة للاعب.

يُشار إلى أن ساسي انضم للنصر قادمًا من الترجي التونسي خلال يناير 2018، لكنه لم يُقدم الأداء المنتظر ورحل عن الفريق باتجاه الزمالك في يوليو من نفس العام، وقد تألق مع الفريق الأبيض وأصبح سريعًا أحد أهم عناصره.