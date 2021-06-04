مفاجأة مدوية .. الاتحاد فاوض مهاجم بايرن ميونخ الحالي!

لماذا فشل الاتحاد في ضم لاعب بايرن ميونخ؟

فجر الإعلامي بسام عبد الله مفاجأة من العيار الثقيل، بتفاوض نادي الاتحاد مع مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني الحالي، من أجل ضمه لصفوف النمور، ولكن المفاوضات لم تتم.

وأعلن نادي بايرن ميونخ عن تمديد عقد المهاجم الكاميروني تشوبو موتينج حتى عام 2023، حيث تم الاتفاق من قبل وتوقيع العقود، ولكن النادي البافاري أعلن عن الصفقة مؤخرًا.

بسام عبد الله كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "وكيل تشوبو موتينج كان يحاول تسويقه في الخليج وخاصة السعودية".

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الإعلامي تابع: "الاتحاد كان يضرب ضربته مع اللاعب لو كان تعاقد معه، بالإضافة إلى سعره رخيص، ولكن الأمور كلها كانت متعلقة برواتبه".

ويلعب موتينج رفقة نادي بايرن ميونخ منذ صيف 2020، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي انتقل له قادمًا من ستوك سيتي الإنجليزي.

وكيله كان يحاول يسوقه في الخليج وخاصة السعودية 🔥



الاتحاد كان بيضرب ضربته مع اللاعب لو جابه، وكمان سعره رخيص بس رواتب 💔@MEISS20 https://t.co/E2folPj6mi — بسام عبدالله (@beso_b13) June 4, 2021

ويعد موتينج واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف بايرن ميونخ، حيث لعب 32 مباراة رفقة الفريق الألماني، سجل فيها 9 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.