مفاجأة .. مارادونا طلب تحنيط جثته وعرضها في أحد المتاحف

مارادونا يرحل عن عالمنا ولكن ذكره لا يتوقف

قال ماتياس مورلا محامي أسطورة كرة القدم الراحل دييجو أرماندو مارادونا إن النجم الأرجنتيني في وصيته قد طلب تحنيط جثته وعرضها في أحد المتاحف.

مارادونا كتب في رسالة إلى محاميه ماتياس مورلا أنه يريد تحنيط جثته على غرار الزعيم الروسي فلاديمير لينين، حيث جثة الزعيم السوفيتي محفوظة ومعروضة في الساحة الحمراء في موسكو منذ عام 1924.

وحول ذلك، نشرت صحيفة ميرور البريطانية تفاصيل الخطاب الذي كتبه مارادونا لمحاميه والذي يحمل وصيته بالاحتفاظ بجثته وتحنيطها بعد وفاته.

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وقال مارادونا في خطاب تم توقيعه في الثالث عشر من أكتوبر الماضي أي قبل وفاته بأيام فقط: "بعد تحليل عميق أريد أن أعبر عن رغبتي في أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي وعرضه في المتحف المذكور"

وأضاف: "أريد أن يتم ذلك وأن أكون محاطًا بأكبر قدر من الجوائز والأشياء الشخصية والذكريات الحبيبة لأواصل تلقي المشاعر الطيبة من الناس في ذلك المكان"

الأمر الآن في حيز النقاش من قبل إخوة مارادونا، حيث أنه يتم التفكير في إنشاء ضريح له ليصبح مزارًا لأحد أيقونات الشعب الأرجنتيني التاريخية.

وقال مصدر داخل عائلة مارادونا: "الاقتراح الذي لدينا هو جاد وملموس ومع تغطية النفقات ولكن في النهاية سيكون من مسؤولية اتحاد كرة القدم.

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يذكر أن مارادونا هو أيقونة الشعب الأرجنتيني فيما يتعلق بكرة القدم وأحد أبرز من لمسوا الكرة في تاريخها على الإطلاق.