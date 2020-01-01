مفاجأة .. كومان طالب برشلونة بضم لوكاكو

المهاجم الأنسب بالنسبة له لتعويض رحيل سواريز

يعتبر رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد، من أشد المعجبين بالمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر، لذلك طلب ضمه للفريق فور وصوله.

العديد من الصحف أكدت رغبة برشلونة في ضم زميل لوكاكو وهو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لكن المفاجأة أن البلجيكي كان الهدف المفضل لكومان.

وقالت شبكة "Esport 3" أن النادي الكتالوني دخل في محادثات مستمرة مع إنتر منذ بداية الصيف، من أجل ضم لوكاكو وكذلك مارتينيز.

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وأوضحت أن إدارة برشلونة عرضت بعض اللاعبين في صفقات تبادلية لإقناع إنتر بالتخلي عن أي منهما، مثل إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وجونيور فيربو.

المهمة كانت صعبة جداً لتلبية رغبات كومان في ضم لوكاكو، نظراً لصعوبة إقناع إنتر ببيع الهداف الأول للفريق الموسم الماضي.

وهو ما تسبب في حالة كبيرة من الإحباط للهولندي، الذي يؤمن بقدرات اللاعب بشكل كبير ويراه البديل الأنسب للويس سواريز، حيث سبق أن عمل معه في إيفرتون بموسم 2016/2017.

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الوضع الاقتصادي كذلك كان من أهم العوامل المؤثرة في فشل الصفقة، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة في الوقت الحالي.

يذكر أن صاحب الـ27 سنة نجح في التسجيل 34 مرة في 51 مباراة لعبها بقميص إنتر الموسم الماضي.