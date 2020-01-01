مفاجأة | كريستيانو رونالدو كان قريبًا من ملقة

كيف غيرت 2 مليون يورو مصير كريستيانو رونالدو؟

أكد المدير الرياضي السابق لنادي ملفة، كارلوس رينكون، أنّ الفريق الأندلسي حاول التعاقد مع كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، من قبل ولكن الصفقة فشلت.

كريستيانو رونالدو لعب لريال مدريد بين 2009 و2018 وأصبح الهداف التاريخي للنادي الملكي كما حقق لقب هداف الليجا 3 مرات.

وقال رينكون في تصريحات صحفية: "في بطولة أمم أوروبا تحت 17 عامًا في 2002 أرسلنا العديد من الكشافين لمراقبة أفضل المواهب الشابة خلال البطولة".

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وتابع: "رونالدو كان أحد الأسماء الثلاثة التي اختارناها للتوقيع معها، وكان يقدم مستويات مذهلة كما هو الآن بجانب قدراته البدنية الرائعة، ولذلك رغبنا في جلبه قبل أي فريق آخر".

وأوضح: "قدمنا عرضًا مقابل 1.5 مليون يورو لنادي سبورتنج لشبونة، وكنا على مقربة من التوصل لاتفاق قبل أن يتدخل خورخي مينديش، وكيل أعماله، ويطلب 2 مليون يورو إضافية، أي أنّ تصبح الصفقة مقابل 3.5 مليون يورو".

واختتم: "وقتها لم نستطع دفع هذا المبلغ ورفضنا تقديم عرض آخر وبالتالي لم تتم الصفقة".

جدير بالذكر أنّ رونالدو رحل بعدها بعام واحد إلى مانشستر يونايتد مقابل 18 مليون يورو.