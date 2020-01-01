مفاجأة كبيرة في عقد كلوب مع ليفربول

من باب التقدير لما فعله مع النادي في السنوات الماضية

كشفت إحدى الصحف البريطانية، عن مفاجأة غير متوقعة في عقد المدرب الألماني يورجن كلوب مع الإدارة الأمريكية المستحوذة على ليفربول.

ووافق صاحب الـ52 عامًا على تأمين مستقبله في "أنفيلد روود" بعقد طويل الأمد في ديسمبر الماضي، بموجبه من المفترض أن يبقى مع الريدز حتى منتصف 2024.

من جانبها، نقلت صحيفة "مترو" عن "إندبندنت"، أن الإدارة وافقت على تجديد عقد المدرب وفقًا لشروطه، بمنحه امتيازات وبنود خاصة، تعطيه الحق في تقرير مصيره والعودة إلى ألمانيا في أي وقت.

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وقال المصدر، إن الإدارة فعلت ذلك، كنوع من أنواع التقدير لكلوب، بعد نجاحه في إعادة الفريق إلى مناص التتويج مرة أخرى، بالفوز بالثلاثية دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

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ولفت التقرير إلى أن مثل هذه الامتيازات والتقدير الكبير في عقده، لا يتمتع بها سوى عدد محدود جدًا من المدربين في كل أرجاء العالم.

وتولى مدرب بوروسيا دورتموند السابق القيادة الفنية للريدز في أكتوبر 2015 خلفًا للمدرب الايرلندي الشمالي السابق برندان رودجرز.

واقترب من تحقيق لقبه الرابع مع النادي، بانفراده بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه.