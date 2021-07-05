مفاجأة كبرى .. جارديم يطلب من الهلال ضم نجم النصر المنتهي عقده

طلب غريب من المدرب الجديد للزعيم

أثار الصحفي التركي إكرم كونور جدلًا واسعًا حين كشف عن طلب ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال من إدارة النادي التعاقد مع نجم النصر المنتهي عقده هذا الصيف.

جارديم وصل السعودية قبل يومين لبدء تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد من الدوري السعودي، التدريبات انطلقت اليوم في الرياض ومن المقرر أن يُسافر الفريق إلى النمسا يوم 12 يوليو الجاري حيث يُقيم معسكرًا خارجيًا هناك.

من هو نجم النصر المنتهي عقده الذي طلب جارديم ضمه للهلال؟

الصحفي التركي المختص بأخبار سوق الانتقالات قال عبر حسابه الرسمي على تويتر أن جارديم طلب من إدارة الهلال التعاقد مع الجناح نور الدين أمرابط الذي انتهى عقده هذا الصيف مع النصر.

At Jardim's request,Al-Hilal held talks with Nordin Amrabat, whose contract with Al-Nassr had expired. #AlHilal #AlNassr — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 5, 2021

النصر لم يُعلن رسميًا رحيل اللاعب المغربي لكنه أيضًا لم يُجدد عقده معه، والذي انتهى بنهاية يونيو الماضي، وقد ارتبط اللاعب بعدة أندية خارج السعودية، وقيل مؤخرًا أنه في مفاوضات متقدمة جدًا مع الأهلي السعودي في ظل تلقيه عرضًا قطريًا جيدًا.

مسيرة أمرابط في الدوري السعودي

أمرابط وخلال مشواره مع النصر في الدوري السعودي حظي بمسيرة رائعة، إذ بصم على 37 هدفًا خلال 80 مباراة، بواقع 15 هدفًا و22 تمريرة حاسمة، ولا يتفوق عليه في عدد التمريرات الحاسمة خلال المواسم الثلاثة الماضية سوى يوسف الجبلي صاحب الـ23 تمريرة حاسمة.

أمرابط وخلال تواجده في الدوري السعودي هو الأكثر صناعة للفرص برصيد 188 فرصة، كما أنه الأكثر صناعة للفرص المؤكدة بواقع 46 فرصة.

صاحب الـ34 عامًا تُوج مع النصر بلقب الدوري السعودي مرة واحدة وكأس السوبر السعودي مرتين.

كيف كانت ردود فعل جمهور الهلال على الاهتمام بأمرابط؟

جماهير الهلال سخرت كثيرًا من خبر طلب جارديم التعاقد مع أمرابط، مؤكدة أن الفريق يمتلك من هو أفضل وهو الجناح البيروفي أندريه كاريلو المتألق مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا.

واتهم البعض الصحفي التركي بمحاولة تسويق اسمه وحسابه بالزج باسم الهلال في أخبار كاذبة.

وإليكم بعض التغريدات من جمهور الهلال تعليقًا على الخبر ..

تسويق !! شايف الشعب مغفل لهالدرجه — jobran alqahtani (@goalqahtani9) July 5, 2021

مستحيل وغير منطقي أبدا .. — الحويطي (@LR81z) July 5, 2021

حركة ذكية جماهيرية هاهاهاها — الزعيم العالمي62رسمية (@ahmrgma33) July 5, 2021

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