مفاجأة في وفاة سالا .. رخصة الطيار منتهية والطائرة لا تصلح للطيران

نتيجة تحقيقات وفاة سالا لاعب نانت وكارديف السابق

أشارت تقارير صحفية، إلى أن الطائرة التي كانت تقل الراحل إيمليانو سالا، لم تكن مرخصة للطيران كذلك الأمر ينطبق على الطيار.

وتوفى سالا في 21 يناير من العام الماضي، عندما تحطمت الطائرة التي كانت تقله من نانت إلى كارديف.

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ووقع سالا مع كارديف قبل وفاته مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، وكان في طريقه لبداية مشواره بإنجلترا قبل أن تتحطم الطائرة التي كانت تقله.

وقبل وفاته بفترة وجيزة أرسل اللاعب، رسالة إلى أصدقائه يشتكي فيها من قائد الطائرة، مشيراً إلى أنه يعتقد بأن الطائرة ستسقط وهذا ما حدث بالفعل.

ووفقاً للتقارير الذي جاءت من نتيجة التحقيقات، فإن سقوط الطائرة جاء بسبب فقدان القائد السيطرة على الطائرة، والذي كان من المرجح ان يحدث لأن الرحلة لم تتم وفقاً لمعايير السلامة المطبقة على تلك الرحلات.

وأكدت شبكة سكاي سبورت، أن إبوتسون قائد الطائرة كان مصاب بالعمي اللوني ولم يكن مدرباً على الطيران ليلاً، وأن رخصته انتهت قبل الحادث بثلاثة أشهر.

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وقاد إبوتسون الطائرة من كارديف إلى نانت وأبلغ عن عدة مشاكل، في تسريب النفط ومشاكل في المكابح ونظام التحذير من التوقف، ولكن تشير التقارير إلى أن تلك الأشياء لا يمكن ان تكون ساهمت في الحادث.

وشعر القائد بالضغط لإكمال مبادرة العودة إلى كارديف ليلاً، كما أن الطائرة لم تحصل على ترخيص أو إذن بالعمل بها تجارياً وإنما كانت للاستخدام الخاص.