مفاجأة في مفاوضات ريال مدريد مع كاسيميرو

باريس سان جيرمان أبرز المهتمين بضم الدولي البرازيلي

برز مستقبل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، كأحد أهم الملفات الحاسمة التي تواجه إدارة ريال مدريد والفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

العقد الحالي لكاسيميرو ينتهي في صيف عام 2021، بوجود اهتمام قوي من باريس سان جيرمان بالحصول على خدماته منذ الموسم الماضي وحتى الآن.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت عن مفاجأة، بأن كاسيميرو جدد عقده بالفعل مع ريال حتى 2023، وذلك منذ بضعة أشهر، ولكن الإعلان الرسمي تم تأجيله حتى نهاية الموسم الجاري.

المزيد من الفرق

وجاء ذلك نظراً لإيمان زيدان ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، بقدرات صاحب الـ28 سنة، باعتباره أحد أهم العناصر الرئيسية بتشكيل الفريق الإسباني.

وتأتي هذه الخطوة رغم استعداد باريس لتقديم عرض مالي ضخم من أجل الحصول على خدمات الدولي البرازيلي، لحاجة النادي الفرنسي لاعب وسط من طراز عالمي.

ووفقاً للصحيفة فإن ملف التجديد لكاسيميرو تم حسمه ومناقشته خلال الموسم الحالي، وتم إغلاق كل شيء بين جميع الأطراف، بترحيب كبير من اللاعب بالاستمرار وتمديد عقده لفترة أطول.

مالك مصري بين أول 5، ترتيب أغنى ملاك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

إبراهيموفيتش وفان دير فارت، وأبرز حالات الكراهية بين زملاء الفريق الواحد

يذكر أن كاسيميرو انضم لريال مدريد في 2013، ولكنه لم يحصل على فرصته فور قدومه، واضطر للانضمام إلى بورتو على سبيل الإعارة في موسم 2014/2015، قبل العودة مرة أخرى والتألق مع النادي والمساهمة في جميع بطولاته الأخيرة.