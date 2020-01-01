مفاجأة في الصدارة .. هدافي البرازيل بأوروبا في 2020

نيمار في القائمة

تصدر جواو بيدرو، مهاجم كالياري، قائمة المهاجمين البرازيليين الأكثر تهديفاً في الدوريات الأوروبية الكبرى في العام 2020.

بيدرو يلعب بألوان الروسوبلو منذ 2014 قادماً من صفوف إستوريل برايا مقابل فقط مليون و300 ألف يورو.

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وسجل بيدرو 15 هدفاً في العام 2020 وضعته على رأس القائمة، وأتى خلفه لاعب هيرتا برلين ماتيوس كونيا برصيد 11 هدفاً.

المركز الثالث كان من نصيب جابريل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، والذي هز الشباك 10 مرات مع فريقه.

وجاء لاعب إيفرتون ريتشارليسون رابعاً بتسجيله تسعة أهداف، وخلفه في المرتبة الخامسة تواجد نيمار بمجموع ثمانية أهداف.

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وسجل جواو بيدرو حتى الآن ثمانية أهداف الموسم الحالي، بينما بلغ 18 الموسم الماضي مع فريق جزيرة ساردينيا.