مفاجأة .. فيدال طلب تسديد ركلات الجزاء بدلاً من ميسي

طلب غريب من وكيل أعمال النجم التشيلي

رحل لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال، عن صفوف برشلونة هذا الصيف إلى إنتر، ولكن مازالت التكهنات تحيط بعلاقته بليونيل ميسي وتفاصيل انتقاله الفريق الكتالوني.

فيدال انضم لبرشلونة في 2018 قادماً من بايرن ميونخ، ولكنها لم تكن المحاولة الأولى من أجل التعاقد مع النجم التشيلي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن برشلونة حاول التعاقد مع فيدال عام 2011 عندما كان يلعب في ليفركوزن الألماني، ودخل في مفاوضات جدية مع وكيله بالتزامن مع اهتمامه بضم أليكسيس سانشيز من أودينيزي.

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فرناندو فيليسيفيتش وكيل أعمال اللاعب، تفاوض مع برشلونة عندما كان فيدال عمره 24 سنة، ليطرح على الطاولة اقتراحاً غريباً تجاوز سلطة مجلس إدارة النادي.

وجاء ذلك بعدما قام بفتح حقيبته ليخرج منها تقريراً يؤكد إجادة فيدال لتسديد ركلات الجزاء بنسبة 100%، مقارنة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي وصلت دقته في موسم 2010/2011 إلى 75% فقط.

وهو ما دفع إدارة برشلونة لقطع المفاوضات تماماً، وعدم التطرق حتى إلى الأمور المالية، بعد رفض طلبات وكيل فيدال، لينتقل اللاعب إلى يوفنتوس للعمل مع المدرب أنطونيو كونتي.

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وتأتي هذه التسريبات، بعد انتقال فيدال إلى برشلونة في 2018، وتكوينه علاقة صداقة قوية جداً بميسي، قبل رحيله إلى صفوف إنتر هذا الصيف.

يذكر أن فيدال لعب ليوفنتوس وفاز معه بالعديد من البطولات أبرزها 4 بطولات دوري إيطالي، قبل الانتقال لبايرن ميونخ ومواصلة الإنجازات هناك ومنه إلى برشلونة ثم إنتر ليعمل مرة أخرى مع كونتي.