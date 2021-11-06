مفاجأة .. ظهور يد لابورتا في خسائر برشلونة المالية

كشفت تقارير صحفية اليوم مفاجأة بخصوص الخسائر المالية التي تعرض إليها النادي الكتالوني منذ فترة كبيرة، وتؤرقه اقتصاديًا.

معاناة النادي الكتالوني أثرت بشكل واضح على المشروع الرياضي للفريق، حيث خسر النادي هذا الصيف أسطورته وهدافه التاريخي ليونيل ميسي بالإضافة إلى أنطوان جيرمان وعدد من المواهب الشابة.

ملخص سوق انتقالات برشلونة في الصيف بدا كأنه محاولة تصحيح مسار الفريق الاقتصادي وتقليل سقف الرواتب وحل كوراث جوسيب ماريا بارتوميو حتى لو كان ذلك على حساب المشروع الرياضي.

وهو الأمر الذي كلف برشلونة الكثير حاليًا، لتفيد بعض التقارير الإسبانية اليوم أن الأمر ازداد سوءًا بوصول جوان لابورتا، رئيس برشلونة الحالي.

ما هو الجديد بخصوص خسائر برشلونة؟

بعد وصول جوان لابورتا على رأس النادي قدم طلبًا للحصول على ضمان بمبلغ (124,651,950) وهي مجموع الخسائر التي وقعت على النادي خلال فترة رئاسة جوسيب بارتوميو، رئيس برشلونة السابق.

وبحسب ما ورد عن صحيفة "La Vanguardia" فإن مسئولو الليجا يوم 6 أكتوبر طلبوا تدقيقًا استثنائيًا جديدًا من هيئة الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSD) من شأنه تحليل القوائم المالية المقدمة من برشلونة لتحديد مبلغ الضمان الذي سيقدم لبرشلونة بطريقة أدق.

وأضافت التقرير إلا أن الهيئة اكتشفت أن هذا المبلغ لا يقع على عاتق الإدارة السابقة لبرشلونة، وأنها هناك قرارات اتُخذت من مجلس الإدارة الحالي بقيادة لابورتا أدت إلى جزء من هذه الخسائر.

ما الذي سيحدث الآن؟

بحسب ما نشرت الصحيفة فإن الليجا طلبت من CSD تمديد الوقت المسموح للتدقيق أكثر، حيث يرى أنه بحاجة لمزيد من الوقت من أجل التحليل، وسيتعين على الليجا تحديد المبلغ قبل 29 نوفمبر 2021.

وفي حال إذا لم يتم يحدد الليجا الضمان الجديد الذي من المفترض سيسحب منه قيمة خسائر مجلس إدارة لابورتا، سيتعين عليهم في يناير دفع المبلغ الذي تم التصديق عليه في البداية وهو (124,651,950).

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