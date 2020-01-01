مفاجأة صادمة تنهي آمال حكيمي في اللعب لريال مدريد

بعد تقارير توقيعه على عقد جديد مع النادي الإسباني

يستعد المدافع المغربي أشرف حكيمي، للاستمرار مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بعد انتهاء فترة إعارته من نظيره الإسباني ريال مدريد.

حكيمي انضم لدورتموند في صيف 2018 على سبيل الإعارة لمدة عامين، مع التجديد لريال حتى عام 2022 لضمان استمراره لفترة أطول أو الاستفادة ببيعه.

مستوى المغربي لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونخ، مع رغبة دورتموند في الاحتفاظ بخدماته.

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صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت أن حكيمي سيستمر مع دورتموند، نظراً لعدم رغبة المدرب زين الدين زيدان في الاعتماد على اللاعب.

وكشفت أيضاً عن مفاجأة، بأن حكيمي لم يتحدث مع زيدان أو أي شخص في ريال مدريد منذ انتقاله لصفوف الفريق الألماني منذ عامين.

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ونفت كذلك التقارير الإسبانية التي انتشرت مؤخراً، حول قيام حكيمي بالتوقيع على عقد جديد مع ريال حتى 2023.

يذكر أن صاحب الـ21 سنة، نجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 10 في 37 مباراة بجميع البطولات مع دورتموند هذا الموسم، قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.