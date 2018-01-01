مفاجأة سارة في تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة كاشيما

رغم إصابته في مواجهة رايو فاليكانو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

شهدت تدريبات ريال مدريد الإسباني اليوم -الثلاثاء- عودة ماركو أسينسيو جناح الفريق إلى التدريبات الجماعية.

وبحسب صحيفة "اس" الإسبانية فإن المران كان مفتوحاً للعامة لأول 15 دقيقة منه فقط، حيث شوهد أسينسيو يتدرب بشكل طبيعي رفقة الزملاء. اختيارات المحررين كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

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وكان أسينسيو قد أصيب خلال مواجهة رايو فاليكانو السبت الماضي والتي انتهت بفوز الملكي 1-0، ولكنه استمر في قائمة كأس العالم للأندية قبل تقييم حالته بشكل نهائي نظراً لضيق الوقت.

أيضاً عاد المدافع ناتشو فيرنانديز والجناح جاريث بيل وباتا جاهزان للعب، بعد اجتيازهما للإصابة الأخيرة.

وبات ماريانو دياز مهاجم الفريق الشاب هو الوحيد الذي يتدرب بشكل منفرد، عقب تعرضه لإصابة خلال مواجهة ميليلا في كأس الملك.

ويلتقي ريال مدريد بالفريق الياباني كاشيما انتلرز في نصف نهائي كأس العالم للأندية، على أن يلتقي الفائز منهما بالفائز من مواجهة العين الإماراتي وريفر بليت الأرجنتيني في نهائي المسابقة، بينما يلعب الخاسران لتحديد الثالث والرابع.