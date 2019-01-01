مفاجأة - ريال مدريد اتفق مع نيمار في فبراير

ما هي تفاصيل اتفاق ريال مدريد مع نيمار؟

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كشفت تقارير صحفية أنّ نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، أبلغ إدارة فريقه في فبراير الماضي برغبته في الرحيل والاتفاق مع ريال مدريد.

برشلونة حاليًا في مفاوضات متقدمة مع باريس سان جيرمان لحسم صفقة نيمار في الأيام المتبقية من سوق الانتقالات.

وقال الصحفي الإنجليزي أيان مكجاري إنّ نيمار حسم موقفه من مغادرة سان جيرمان واتفق على ارداء قميص الملكي في فبراير الماضي.

وأوضح: "لقد طلب الحصول على راتب يصل إلى 35 مليون يورو سنويًا وإدار البلانكوس وافقت وتكلفة الصفقة كانت مرتفعة بجانب عمولة والده".

ولم تتم الصفقة بسبب اتجاه الملكي لصرف نحو 300 مليون يورو على تحسين أكثر من مركز بالفريق بعد الخروج دون ألقاب الموسم المنصرم.

وكان أحد المديرين التنفيذين في برشلونة قد أعلن عقب عودته مع فرنسا أنّ المفاوضات متقدمة مع سان جيرمان ولكن لم يتم التوصل لقرار بعد.

صاحب الـ 27 عامًا لعب للبلوجرانا بين 2013 و2017 وسجل 105 هدفًا وحقق 10 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا.