مفاجأة .. ريال مدريد أراد أراوخو لكنه فضل برشلونة

مدربه السابق أكد ذلك

قال سيرخيو كابريرا، المدير الفني السابق للمدافع الشاب رونالد أراوخو أن ريال مدريد كان قريبًا من التعاقد معه قبل أن يضمه برشلونة .

وكان هذا النادي هو الذي بدأ فيه أراوخو في دوري الدرجة الثانية الأوروجوياني، من هناك انضم إلى بوسطن ريفر الذي يلعب في الدرجة الأولى، ثم جاء لاحقًا إلى برشلونة.

وحول ذلك، كشف المدير الفني السابق له في النادي الذي بدأ فيه أن ريال مدريد كان قريبًا من التعاقد معه في وقت سابق قبل أن ينضم إلى صفوف الفريق الكتالوني.

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وأضاف الرجل الذي أوصى السكرتير الفني لبرشلونة بضم أراوخو: "عندما تحدثت إليه، قال لي أنا لا أنسى كلمتك، هذا الصبي هو اسفنجة بالفعل ويتعلم سريعًا"

وتابع: "المقارنة بينه وبين بويول؟ لا أريد الحديث حول ذلك، ولكن بالإضافة إلى كونه مركزيًا، مثل قائد برشلونة السابق، كان أراوخو مهاجمًا حتى عمر معين"

وأردف: "هنا سجل أهدافا من ركلات حرة وبطرق مميزة، ربما يرجع ذلك إلى مركزه القديم كمهاجم عندما لعب في مسقط رأسه في بداية مسيرته"

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يذكر أن برشلونة يعاني هذا الموسم من تذبذب على مستوى النتائج خاصة فيما يخص الدوري الإسباني الذي حقق فيه أسوأ انطلاقة له منذ أكثر من 25 عامًا، ولكن هناك بعض الأشياء التي تدعو للتفاؤل من اللاعبين الشباب كأراوخو وبيدري. .