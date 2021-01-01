مفاجأة .. رونالدو أقرب إلى مانشستر يونايتد من ريال مدريد

رونالدو يثير الجدل واسم مانشستر يونايتد حاضر

كشفت مصادر صحفية أبرزها توتو سبورت الإيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أقرب لمانشستر يونايتد من ريال مدريد في الوقت الحالي.

وكانت أحاديث صحفية قد أكد أن النجم البرتغالي يرغب في الرحيل عن يوفنتوس والعودة إلى ريال مدريد من جديد بداية من الموسم المقبل.

يوفنتوس كان قد ودع دوري الأبطال من دور الستة عشر للمرة الثانية على التوالي بعدما فشل في تجاوز بورتو البرتغالي، ليودع أعرق الكؤوس الأوروبية التي جاء رونالدو ليعيدها إلى خزائنه.

ومنذ الخروج الأوروبي بدأت شائعات الرحيل تحاوط رونالدو في ظل سوء أوضاعه رفقة يوفنتوس، حيث لم يحقق ما كان يأمل فيه قبل أن يبدأ التجربة في صيف العام 2018.

وحول ذلك، قالت صحيفة آس والعديد من المصادر الأخرىإن المحادثات ما بين كريستيانو رونالدو وريال مدريد مستمرة بالفعل منذ أشهر، وليست فقط بداية من مساء الثلاثاء الماضي.

ولكن توتو سبورت فجرت المفاجأة وأكدت أن العودة إلى مانشستر يونايتد بالنسبة للنجم البرتغالي أقرب من العودة إلى ريال مدريد وفقًا لما تشير إليه المعطيات الحالية.

في ريال مدريد فاز النجم البرتغالي بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب للكرة الذهبية بعد واحدة حققها في مانشستر يونايتد، وأصبح أعظم هداف في تاريخ النادي برصيد 459 هدفًا في 439 مباراة.

وفي مانشستر يونايتد كانت بداية الانفجار والتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى وكذلك حسم الكرة الذهبية الأولى في بداية صراعه الفردي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكدت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن يوفنتوس حدد مبلغ 29 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات النجم البرتغالي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

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يذكر أن هناك تكهنات عديدة ظهرت في الفترة الأخيرة حول مصير رونالدو، بعد خروج يوفنتوس من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، أبرزها تلك التي تربطه بالعودة إلى ريال مدريد.