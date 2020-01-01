مفاجأة - حازم إمام خاض مواجهتي الترجي ولقاء الأهلي مصابًا في "الضامة"

حازم إمام يوضح سبب رسالته الغامضة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، سر رسالة حازم إمام قائد الزمالك الغامضة عبر حسابه على أحد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

حازم إمام لاقى انتقادات كبيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه بشكل كبير في المباريات ولكن حقق الزمالك انتصارات مميزة الشهر الجاري.

وقال حازم إمام عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "أوعى تفتكر عدم ردي ضعف أنا مبيفرقش معايا حد، بسب مبحبش التبريرات".

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وأكدت تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن حازم إمام وجه هذه الرسالة ليؤكد عدم التفاته للانتقادات المستمرة له خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى خوض حازم إمام ما تبقى من مواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي مصابًا في العضلة الضامة، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ولم يطلب حازم إمام وقتها التغيير وتحامل على نفسه واستكمل اللقاء، بل وخاض لقاء الأهلي في السوبر المصري بعدها بأيام ومن ثم مواجهة الترجي في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ولم يتم شفائه بشكل كامل.

وأكدت التقارير أن تحامل حازم إمام على نفسه يعود لعدم جاهزية بديله محمد عبدالغني مدافع الفريق في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.