مفاجأة .. جوليانو يقدم شكوى ضد النصر في "فيفا" واللاعب يرغب الرحيل

أزمة كبيرة تواجه النصر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن أزمة بين البرازيلي جوليانو وفريقه النصر، خلال الفترة المقبلة بسبب مستحقاته المتأخرة.

ويعد جوليانو من المحترفين المميزين خلال الفترة الماضية مع العالمي، لما قدمه خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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ووفقًا لما نشرته شبكة " bolavip" البرازيلية، اليوم الإثنين، أن اللاعب لديه الكثير من المستحقات المتأخرة لدى نادي النصر.

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وأشارت التقارير إلى أن اللاعب قدم بالفعل دعوى قضائية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل الحصول على مستحقاته المالية.

وعاد جوليانو إلى النصر وأجرى الفحوصات الطبية من أجل الإطمئنان على سلامته إلا أن اللاعب يرغب في الرحيل عن النادي.

ويسعى البرازيلي لإنهاء عقده والحصول على المتأخرات وأي تعويض مالي، والرحيل عن النادي نهائيًا خلال الفترة المقبلة.

ويتبقى أمام النصر 15 يومًا لسداد مستحقات جوليانو المتأخرة، واللاعب قد يكون متاحًا بشكل مجاني خلال ميركاتو الصيف.